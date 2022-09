La moitié serait payée en monnaie chinoise et l'autre moitié en monnaie russe.

Gazprom va facturer ses ventes de gaz à la Chine en roubles et en yuans

Alors que le géant gazier exige que les pays européens le paient en roubles, Gazprom facturera désormais ses ventes de gaz à la Chine en roubles et en yuans. L'accord entre le géant gazier russe et son homologue chinois CNPC est le dernier signe de rapprochement entre les deux pays dans un contexte de sanctions occidentales contre Moscou. "Le nouveau mécanisme de paiement est mutuellement bénéfique, fiable et pratique", a déclaré le PDG Aleksey Miller dans un communiqué de presse de Gazprom. "Cet accord devrait donner une impulsion supplémentaire au développement des deux économies".

Selon l'agence de presse financière Bloomberg, des sources impliquées dans cette affaire indiquent que la moitié sera payée en monnaie chinoise et l'autre moitié en monnaie russe.

Gazprom a signé le contrat d'approvisionnement en gaz de la Chine via le gazoduc "Power of Siberia" en 2019, un contrat dont la valeur est estimée à 400 milliards de dollars sur sa durée de 30 ans. Il existe également un nouveau contrat pour la livraison via un nouveau gazoduc, mais aucun gaz n'y a encore été livré.