Il est désormais possible d'enregistrer soi-même ses valises pour voyager avec Brussels Airlines

Les passagers de la compagnie aérienne Brussels Airlines ne doivent plus faire la queue au comptoir d'enregistrement du hall des départs de Brussels Airport pour faire étiqueter leurs valises et les faire monter dans l'avion. Ils peuvent désormais effectuer cette procédure eux-mêmes, ont annoncé mardi la compagnie aérienne et l'aéroport. Le nouveau système est accessible aux passagers effectuant des vols court ou moyen-courriers avec Brussels Airlines ou une autre compagnie du groupe Lufthansa (Lufthansa, Swiss et Austrian). Ils doivent s'enregistrer en ligne à l'avance, puis ils peuvent imprimer une étiquette à bagages avec leur carte d'embarquement dans le hall d'embarquement et mettre leurs bagages sur un tapis roulant. À ce moment-là, ils seront également pesés.

Un gain de temps

Selon Brussels Airlines et Brussels Airport, le nouveau système permet aux passagers de gagner du temps, "car encore plus de passagers peuvent présenter leurs valises en même temps", selon un communiqué de presse. Le système de dépose peut traiter jusqu'à 400 voyageurs par heure. "Comme plus de 75 % des passagers de Brussels Airlines sont déjà enregistrés chez eux et ont leur carte d'embarquement dans leur poche, cela leur permet d'enregistrer leur valise plus rapidement et de poursuivre leur voyage."

Le système a été lancé au cours des mois d'été et est maintenant pleinement opérationnel, semble-t-il. Il pourra être élargi à l'avenir.

Les passagers peuvent également continuer à déposer leurs bagages à un comptoir d'enregistrement avec personnel.