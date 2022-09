Accueil Economie Entreprises & Start-up La Wheeleo, "déambulateur-canne" belge, se donne les moyens d'accélérer La start-up InnoRehab a bouclé une première levée de fonds. De quoi mieux faire connaître son dispositif innovant. Pierre-François Lovens Journaliste service Economie





Geoffroy Dellicour et Gregory Vanderveken préfèrent parler de "déambulateur-canne" que de "canne quadripode à roulettes". ©D.R.

Combiner les avantages de la canne et du déambulateur (dit aussi rollator ou tribune) pour redonner de l’autonomie aux personnes ayant des difficultés à marcher et à se tenir debout : c’est de cette façon que Geoffroy Dellicour, kinésithérapeute et concepteur de la Wheeleo, et son associé, Gregory Vanderveken, définissent la raison d’être...