Ryanair pourrait annoncer son départ de Zaventem ce mercredi

Tous les équipages belges basés à l'aéroport de Bruxelles sont convoqués par la direction pour une nouvelle "importante" concernant l'avenir de la compagnie aérienne à Zaventem, a appris La Libre ce mardi soir. Le patron du transporteur irlandais, Michael O'Leary, sera également à Bruxelles où il donnera une conférence de presse.

Jeudi dernier, M. O'Leary avait menacé de fermer sa deuxième base belge, en pestant notamment sur la nouvelle taxe fédérale sur les passagers et la hausse des tarifs de l'aéroport.

"L'aéroport de Zaventem fait partie de ces bases que nous examinons de très près. Je ne peux pas vous garantir que nous ne la fermerons pas cet hiver", avait déclaré Michael O'Leary. Avant d'ajouter : "Nous pensons aussi retirer des avions à Charleroi. Nos avions vont aller là où il y a de la croissance et où on facilite notre modèle low cost. Si on a un meilleur deal avec un autre aéroport, on bougera".

La compagnie irlandaise a encore deux avions basés à Brussels Airport et quinze à Charleroi. Il y a quelques jours. Les pilotes ont reçu leurs horaires pour cette saison d'hiver, laissant supposer que Ryanair resterait à Zaventem. Mais la convocation reçue ce mardi douche les espoirs des équipages.