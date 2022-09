Carrefour et Auchan soupçonnés de fraude fiscale en Italie

Les chaînes de supermarchés Carrefour et Auchan sont sous le feu des critiques en Italie. Une enquête préliminaire sur une possible fraude fiscale de 1,8 milliard d'euros a été ouverte, ont annoncé mercredi le procureur général de Milan et l'agence de presse italienne Ansa. Treize personnes sont impliquées dans l'enquête. Selon le bureau du procureur, la fraude a été commise grâce à un réseau complexe de sociétés étrangères travaillant avec de fausses factures. Ils auraient éludé plus de 260 millions d'euros de TVA.

Les communications du parquet ne mentionnent pas de noms d'entreprises, mais Ansa cite une source proche de l'enquête qui confirme que Carrefour fait partie des suspects, aux côtés de Margherita Distribuzione (Auchan). Selon les médias italiens, l'enquête judiciaire porte sur la période 2015-2019, donc avant qu'Auchan ne vende sa filiale italienne à Conad.

Carrefour Italia a déclaré dans un communiqué qu'une enquête interne avait été lancée et qu'il coopérait pleinement avec les autorités italiennes. Chez Auchan, il n'y a pas encore eu de réaction, selon Bloomberg.