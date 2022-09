Ryanair déserte Zaventem : quelles conséquences au niveau de l'emploi ?

Qui dit hiver dit moins de tourisme, et moins de profits pour les compagnies aériennes. Diminuer le nombre d'avions en circulation est donc une décision de bon sens, selon Michael O'Leary, le CEO de Ryanair.

Verdict ? La multinationale ferme sa base à Brussels Airport Zaventem pour l'hiver. Ce qui signifie qu'à partir du 29 octobre, elle n'y stationnera plus ses deux avions et ne travaillera plus avec les équipages concernés.

Une réaction aux écotaxes

44 membres du personnel de cabine et 17 pilotes seraient touchés par cette mesure. D'après Didier Lebbe, permanent syndical CNE, pas de licenciement à l'ordre du jour. "Deux options ont été proposées aux membres du personnel. Ils peuvent demander leur transfert provisoire ou définitif dans une base à l'étranger. Et ceux qui souhaitent rester en Belgique seront rattachés à la base de Charleroi. Des navettes seront organisées entre Bruxelles et Gosselies et les trajets compteront dans leur temps de travail. Nous déterminerons avec chaque employé la solution la plus favorable.", explique-t-il.

"Nous n'avons pas été étonnés par cette fermeture provisoire", précise Didier Lebbe. En effet, cette décision traduit une vive opposition entre le CEO de la compagnie et le gouvernement belge. Michael O'Leary considère que certains aéroports ne sont pas rentables, surtout pour une compagnie low cost. "Cet hiver sera extrêmement difficile en raison des prix élevés du pétrole et les aéroports à coûts élevés, comme Zaventem, ne sont pas viables", dénonce-t-il. Depuis plusieurs mois, le CEO mène une guerre ouverte contre les "fausses écotaxes" ordonnées par le gouvernement belge, qu'il qualifie de "stupides".

"Ce n'est pas la première fois que Ryanair prend ce genre de décision pour les mêmes raisons. C'était le cas à Athènes, à Berlin, à Francfort et à Budapest. Maintenant, c'est au tour de Bruxelles", conclut Didier Lebbe.

"Le préavis de grève court toujours"

Il ne s'agit pas d'une mesure punitive en réaction aux grèves de ces derniers mois. "Ce sont deux dossiers complètement différents", insiste Didier Lebbe. "Dans ce cas-ci, nous sommes relativement satisfaits des alternatives proposées par la direction, pour autant qu'elle respecte ses engagements. Mais nous n'abandonnons pas nos revendications concernant les salaires. Ce dossier n'est pas clos et le préavis de grève court toujours."

D'après le syndicaliste, la mesure n'est que provisoire. Les avions de Ryanair devraient retrouver le tarmac bruxellois d'ici le mois de mars. Mais Michael O'Leary a prévenu qu'il n'y avait aucune garantie que les deux avions reviennent pour la saison d'été. Il exige que les tarifs de Brussels Airport soient revus à la baisse et que les contours de la taxe fédérale sur les billets soient adaptés pour traiter équitablement toutes les compagnies aériennes. "La base ne pourra et sera rouverte qu'à ces conditions", a-t-il prévenu.

Quant aux conséquences pour les voyageurs, Brussels Airport est rassurant : la décision de Ryanair n'aura que peu d'impact que le réseau de destinations disponibles. Seules Pise et Amman ne seront plus desservies.