Tessenderlo et Picanol officialisent leur fusion au sein d'un seul groupe industriel

C'était dans l'air, la confirmation est tombée ce mercredi. Tessenderlo et Picanol ont annoncé par voie de communiqué leur fusion, réunissant ainsi les deux sociétés au sein d'un seul groupe. Début juillet, elles avaient fait part de leur intention de fusionner : c'est désormais chose faite.

Constitué des cinq segments Agro, Bio-valorization, Industrial Solutions, Machines & Technologies et T-Power, le nouveau groupe sera actif dans plus de 100 pays dans le monde pour un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de pus de 430 millions (sur la base des perfomances de 2021). L'ambition sera de renforcer la position dominante dans chaque segment et d'assurer une rentabilité durable.