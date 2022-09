Opel va se séparer d'un millier de personnes sur trois sites allemands

Le constructeur automobile allemand a fait savoir jeudi qu'il allait réduire ses effectifs de 1.000 personnes sur trois sites de production en Allemagne (Rüsselsheim, Eisenach et Kaiserslautern). Opel, qui fait partie du groupe Stellantis, initie ainsi un programme élaboré en collaboration avec le conseil d'entreprise et qui mettra l'accent sur les départs volontaires, les pré-retraites et les indemnités de départ.

Les effectifs qui resteront chez Opel recevront, eux, une garantie d'emploi jusqu'à mi-2027, a précisé un porte-parole.

Fin 2021, quelque 14.000 personnes étaient employées par le constructeur automobile en Allemagne.