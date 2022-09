Des pilotes européens de Ryanair demandent "un retour à 100 % des conditions pré-pandémie"

Plusieurs associations de pilotes de Ryanair à travers l'Europe, dont celle représentant les Belges, demandent au groupe du même nom, dont fait partie la célèbre compagnie aérienne à bas coûts, un retour à 100 % à leurs conditions salariales pré-Covid. Cette modification doit en outre tenir compte de l'actuelle inflation et s'appliquer à l'ensemble du personnel, insiste le Ryanair Transnational Pilot Group (RTPG) dans une lettre ouverte adressée à la direction du transporteur irlandais. Après avoir analysé les chiffres financiers de l'année fiscale 2022, ce groupement s'étonne que tous les cadres supérieurs de Ryanair soient déjà revenus aux conditions pré-Covid il y a 15 mois, en avril 2021. Le salaire de Michael O'Leary, le CEO du groupe, a également été rétabli, selon le dernier rapport annuel de la compagnie aérienne à bas coûts.

Dans le même temps, les pilotes du groupe Ryanair (Ryanair et Malta Air) ont continué à faire d'énormes sacrifices financiers en raison des réductions de salaire de 20 % qui leur ont été imposées sous la contrainte au début de la pandémie, rappellent ces sept associations de pilotes, dont la Belgian Cockpit Association (Beca).

"Mentalité orientée vers le profit"

Malgré la hausse de salaire de la direction, celle-ci a refusé un retour complet aux conditions salariales des pilotes lors de récentes négociations salariales, dénonce le RTPG. "La solution la plus évidente, à la fois décente et bénéfique pour toutes les parties, serait un retour à 100 % des conditions pré-pandémie, ajustées à l'inflation actuelle, pour tous les employés du groupe", estime ce groupement représentant des pilotes italiens, belges, français, espagnols, portugais, britanniques et allemands.

"Nous sommes forcés de constater que la direction actuelle du groupe Ryanair s'accroche à sa mentalité orientée vers le profit, sans partager ne serait-ce qu'une partie de ce profit avec les pilotes professionnels très dévoués, dont le rôle est crucial pour obtenir cet énorme profit", fustige le RTPG.

Ce message de traitement inégal envoyé aux pilotes génère de grandes difficultés financières et une énorme frustration, affirment les pilotes dans leur lettre ouverte, adressée notamment à Michael O'Leary. Cela pourrait entraver considérablement leur participation à l'expansion potentielle de la compagnie, mettant en danger le développement de la compagnie et l'obtention de solides résultats financiers, concluent-ils.

Lors de son dernier passage à Bruxelles pour annoncer la fermeture de la base de Ryanair à Zaventem pour la saison d'hiver, et le départ prochain des deux avions qui y sont stationnés, le CEO irlandais a répété à l'adresse des pilotes belges qu'il n'y aurait aucun retour aux conditions salariales pré-Covid dans l'immédiat.

