L'aéroport de Charleroi voit sa fréquentation en hausse de 9% par rapport à 2019

L'aéroport de Charleroi (BSCA) a accueilli en août 882.958 passagers, une hausse de 9% par rapport au même mois en 2019, avant la crise sanitaire, annoncent vendredi les responsables de l'aéroport.

Le nombre de vols a également augmenté, passant d'une moyenne quotidienne de 76 en 2019 à 84 cette année. Les cinq destinations les plus populaires du mois dernier étaient Milan, Alicante, Bucarest, Marseille et Budapest. La hausse est évidemment encore plus marquée avec août 2021 lorsque seulement 597.571 passagers étaient passés par le BSCA.