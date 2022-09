Qu'est devenu Thomas Querton, alias "Tommy Roch", le fondateur d'AtlasGo ?

Thomas Querton - Tommy Roch, pour les intimes - fait partie de cette génération de jeunes entrepreneurs qui, assez tôt dans leur parcours, ont mis le cap sur San Francisco et la Silicon Valley. Pour lui, c'était the place to be pour lancer une start-up. En 2015, il quitte Bruxelles pour la baie de San Francisco où il cofonde, à 24 ans, l'application mobile AtlasGo avec deux autres étudiants rencontrés dans le cadre d'un "master" en entrepreneuriat social. L'idée d'AtlasGo ? Proposer aux entreprises soucieuses de leur image et de l'engagement sociétal de leurs employés de sponsoriser un challenge sportif - une course à pied, le plus souvent - au profit d'associations caritatives ou d'ONG. Rapidement, la jeune pousse belgo-américaine attire des corporate des deux côtés de l'Atlantique (AT&T, Dropbox, Hoegaarden, Degroof Petercam, Swiss Re…).

En près de sept années d'activité, AtlasGo a non seulement grandi (elle occupe une vingtaine de collaborateurs), mais a fait aussi fortement évoluer son application. On a profité du passage de Thomas Querton en Belgique, cet été, pour faire le point. Et il y a du neuf ! Dont le départ de "Tommy" de San Francisco pour le Portugal ("La Californie de l'Europe", titrait récemment Le Courrier International). C'est depuis le sud de Lisbonne qu'il dirige désormais ses collaborateurs répartis entre les États-Unis, l'Europe et le Kenya.

"Wellbeing-as-a-Service"

Le concept d'AtlasGo s'est enrichi et diversifié depuis le lancement de l'application en 2016. Avec succès puisque la start-up a permis de récolter, à ce jour, pas moins de 10 millions d'euros auprès de ses clients. Une somme redistribuée à une kyrielle d'associations et d'ONG. "Nous avons pris la décision, en avril, d'abandonner le business de récolte de fonds pour nous recentrer sur un nouveau concept lié au bien-être des employés. On commence déjà à proposer ce nouveau service à nos clients. Mais le vrai démarrage aura lieu en janvier prochain", nous annonce Thomas Querton.

Ce nouveau concept peut se résumer en quatre lettres : WaaS, acronyme de Wellbeing-as-a-Service. "Il s'agit de proposer aux entreprises de toutes tailles, à un prix abordable, une série d'activités de bien-être pour leurs employés". Le bien-être est entendu dans sa dimension holistique : activités sportives, séances de méditation, cours de yoga, sensibilisation à l'écologie, ateliers de nutrition, team building, etc. Sous le slogan Make your employees healthy and happy, la plateforme et l'application AtlasGo offrent déjà plus de 350 activités de bien-être physique et mental, de durabilité et d'impact social, avec l'objectif de "maintenir l'engagement des employés tout au long de l'année".

Cette plateforme "WaaS" jouera aussi la carte de l'impact, auprès des employés des entreprises clientes, en les sensibilisant au volontariat et aux grands enjeux sociétaux (à travers, par exemple, la réalisation de vidéos où des experts expliquent comment il est possible d'avoir un impact positif sur soi et son environnement). "Nous continuons aussi à animer, avec l'app AtlasGo, les challenges sportifs pour les entreprises. Ce sera encore le cas ce mois-ci dans le cadre de la Semaine de la mobilité (en partenariat avec Tapio, start-up bruxelloise qui a développé un calculateur de l'impact carbone, NdlR). Récemment, on a organisé un challenge pour l'entreprise Sisley qui a permis de planter près de 100 000 arbres en Australie". Parmi les nouveaux clients de la start-up, on trouve notamment Amazon et Lululemon, mais aussi Actiris.

"Business angel" à impact

Thomas Querton, qui est lui-même un aficionado de tout ce qui peut lui apporter du bien-être (il pratique la méditation, la course à pied, l'agriculture raisonnée et carbure au kombucha), est aussi devenu actif comme business angel. "J'ai réalisé, jusqu'ici, une quinzaine d'investissements", dit-il. C'est notamment le cas dans Olmavita (produits cosmétiques à base de CBD), Smile (kombucha), Savics (santé) ou encore WeFunder (financement participatif).

Nouveaux rendez-vous

Depuis la semaine dernière, nous vous proposons de nouveaux rendez-vous hebdomadaires (publiés en alternance) concernant le monde des start-up et de l'entrepreneuriat. Samedi dernier, on inaugurait la rubrique Jeune pousse avec Laura Warnant, CEO de PolarSun. Il s'agit d'aller à la rencontre d'un nouveau visage de l'écosystème belge des start-up.

Cette semaine, c'est le rendez-vous Que sont-ils devenus ? Il consiste à prendre des nouvelles d'une start-up confirmée (ou disparue) dont nous avons déjà parlé dans La Libre Eco week-end. On vous fixe un troisième rendez-vous la semaine prochaine : dans un contexte marqué par des multiples transitions (climat, énergie, environnement, mobilité, etc.), nous mettrons en évidence, toutes les trois semaines, des Start-up à impact, innovantes et constructives.