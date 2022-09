Un certain attentisme au lieu de la reprise espérée : les activités de cession-acquisition d'entreprises calent en Wallonie

Pour l'année 2021, l'activité de transmission d'entreprises en Wallonie n'a pas connu la relance escomptée. C'est ce qui ressort du sixième rapport annuel de la SOWALFIN Transmission. "Après une année 2020 compliquée pour les intermédiaires en cession-acquisition (-15 % par rapport à l'activité de 2019), 2021 amenait beaucoup d'espoirs vers une relance du marché wallon de la transmission d'entreprises. Malheureusement cela n'a pas été aussi simple. A la place d'un boom attendu du nombre de cessions, nous avons remarqué un certain attentisme des entrepreneurs", notent les auteurs du rapport.



Un calme relatif qui s'explique par un certain attentisme des acteurs du monde de l'entreprise. "Les cédants préférant peut-être postposer leur cession le temps que la situation se stabilise, diminuant de ce fait l'offre d'opportunités pour des investisseurs potentiels", ajoute la SOWALFIN.

Garantir l'emploi à long terme

Un peu plus de 300 transactions (303) ont été enregistrées pour l'année écoulée, une légère augmentation par rapport aux 295 de l'année 2020. Il s'agissait principalement de "petits dossiers" qui concernaient des opérations de moins de 5 millions d'euros. "La pension est le principal motif de vente dans les plus petits dossiers. La volonté de réaliser gain financier et de sécuriser son patrimoine l'est principalement dans les dossiers plus importants", ajoute l'organisme, qui pointe encore que 15 % des transmissions rentraient dans le cadre familial.

"La réussite des transmissions d'entreprises est essentielle pour le maintien de nombreux emplois sur notre territoire. Outre les emplois directs des sociétés transmises, une transmission réussie est également importante pour tout l'écosystème de l'entreprise, ses fournisseurs, clients, sous-traitants, … L'acquisition peut également être un accélérateur de croissance dans le chef du repreneur, et lui permettre d'avoir accès à de nouveaux marchés, de nouvelles technologies ou des ressources de qualité, en Wallonie mais aussi à l'International." Pour l'année 2021, la SOWALFIN note que 5 673 emplois ont ainsi pu être pérennisés.