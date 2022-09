Béatrice de Mahieu, la maîtresse rebelle de BeCode: "Si on peut changer quelque chose en mieux, on a l’obligation de le faire"

BeCode lève 2,5 millions d'euros pour accélérer les effets de ses formations aux nouvelles technologies

L'école de formation aux métiers du numérique, déjà présente dans cinq villes belges, se donne pour ambition de former 1.500 personnes par an d'ici 2024. Ce qui fera de BeCode la plus grande scale-up d'éducation aux nouvelles technologies en Belgique.