Entrepreneurs en transition #40 : Privés de jets privés ?

Une chronique de Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable de l'Accélérateur Transition pour LeanSquare, professeur invité à l'UCLouvain et à l'UNamur.

L'aviation privée a longtemps été un secteur très discret. Mais certaines stars décomplexées n'ont jamais trop hésité à se mettre en scène avec leur jet, symbole ultime de réussite. La fameuse jet-set, cette société informelle des gens qui se déplacent en jet, était un club élitiste (et très restreint, par définition) qui se retrouvait à Saint-Tropez, Saint-Bart, ou Mykonos.

Depuis une paire d’années, à mesure qu’une "conscience climatique" s’installe progressivement chez les citoyens, ce mode de déplacement se retrouve sous les feux des projecteurs. A l’énorme nuance près que le blâme a remplacé l’envie. Des geeks astucieux ont permis de tracer les déplacements de tel ou tel milliardaire, d’Elon Musk à Bernard Arnault, sur des comptes twitter qui attirent la curiosité de millions de followers. Cette publicité soudaine invite à un opprobre assez généralisé, et à des manœuvres d’évitement des usagers de jets.

On semble avoir atteint un point de bascule avec le récent épisode de conférence de presse du PSG, où l'entraîneur Galtier et le joueur star Mbappé ont été dézingués par l'opinion populaire, après leur réponse désinvolte et ironique sur leur déplacement en jet à Nantes.

Ces riches insouciants, nous fournissent un bouc émissaire idéal. Comment osent-ils ? Alors que nous citoyens, sommes priés de faire attention aux moindres gestes afin de diminuer l’empreinte carbone ?

C’est vrai : la différence de traitement a de quoi choquer. Pourtant, ne soyons pas dupes : le jet privé est surtout scandaleux rapporté par personne ; dans l’ensemble, il ne représente que quelques pourcents de l’aviation, qui elle-même ne représente que 2 % des émissions de gaz à effet de serre…. Si même on l’interdisait demain, on n’aurait résolu que de l’ordre de 0,01 % du problème.

On pourrait voir aussi que seul un ménage bruxellois sur deux possède une voiture : n'y a-t-il pas là aussi une discrimination, une participation disproportionnée aux émissions de CO 2 ? Les citoyens non-motorisés ne seraient-ils pas également en droit de s'offusquer de ce que les conducteurs sont bien plus contributeurs qu'eux ?

Ceux-là vont se défendre en disant "j'en ai besoin, je n'ai pas le choix, je n'ai pas de véritable alternative"… mais c'est exactement ce que disent les usagers des jets privés. Par leurs besoins de rapidité, de sécurité, de confort, ils ne peuvent se contenter des alternatives au jet…

Changer de monde va demander beaucoup de patience, de tolérance, et de ne pas jeter trop vite des anathèmes sur des combats essentiellement symboliques.