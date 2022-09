Jean-Paul Philippot : "La RTBF ira au Qatar pour couvrir toutes les réalités de la Coupe du monde"

Vingt ans ! C'est le temps passé par Jean-Paul Philippot à la tête de la RTBF. Et ce n'est pas terminé puisque son quatrième mandat, entamé en 2020, court jusqu'en 2026. Quand on lui demande s'il ira jusqu'au bout de ce mandat (il aura alors 66 ans), il répond par sa formule favorite : "On n'injurie pas le futur"… On se souvient qu'à l'été 2020,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous