Michael O’Leary, patron de Ryanair, va-t-il toucher le gros lot dans les deux ans à venir?

Michael O’Leary, le patron du groupe Ryanair, va-t-il toucher le gros lot dans les deux ans à venir ? Dans le cadre du plan d’intéressement actuel, Michael O’Leary pourrait obtenir un peu moins de 100 millions d’euros si les bénéfices de Ryanair dépassent les 2 milliards d’euros par an, ou si le cours de l’action Ryanair dépasse 21 euros sur une période de 28 jours, avant avril 2024.

On en est pour l’instant loin, puisque Ryanair annonce un bénéfice probable d’un milliard d’euros pour cette année et que le cours de son action reste bloqué à 12,75 euros, après une chute vertigineuse durant la crise du Covid. Le dernier rapport financier de la compagnie confirme ainsi qu’"en raison de l’impact du Covid et plus récemment de l’invasion de l’Ukraine, à ce jour, aucun des objectifs d’acquisition ambitieux n’a été atteint".

Mais vu la reprise de croissance rapide de Ryanair ces derniers mois, rien n’interdit que la compagnie irlandaise réalise l’un de ses deux objectifs avant la date butoir d’avril 2024. De quoi remplir considérablement le portefeuille de M. O’Leary.