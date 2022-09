Rayons vides chez Makro

Chez la chaîne de magasins Makro Cash & Carry Belgium, les rayons sont vides en raison de l'incertitude quant à la survie de la chaîne. Au début de ce mois, la direction a annoncé qu'elle souhaitait demander la protection de l'entreprise contre les créanciers, via une procédure de réorganisation judiciaire. Mais le tribunal n'a toujours pas rendu de décision et, par conséquent, de nombreux fournisseurs optent pour l'option la plus sûre et ne livrent plus, déclare le représentant syndical Johan Van Loon (ACV Puls). "En particulier pour les produits alimentaires frais, où les rayons sont réapprovisionnés quotidiennement, de nombreux produits ne sont plus disponibles."

Les étagères vides sont particulièrement gênantes pour le personnel et pour les clients. Le week-end dernier, le Makro de Machelen, entre autres, est resté fermé à cause de cela, dit Van Loon. Selon lui, tous les magasins devraient être ouverts à nouveau lundi.

Mais les clients menacent de se retirer et cela risque de mettre la chaîne encore plus en difficulté, craint le syndicaliste. Plus la situation se prolonge, pire c'est. Cela constitue également une menace pour les parties financièrement saines de Makro, comme le grossiste en hôtellerie et restauration Metro. "Là aussi, il y a des rayons vides, alors que les gens viennent à Metro surtout pour des produits frais."

Le syndicaliste espère que le tribunal d'affaires d'Anvers clarifiera rapidement les choses et accordera une protection contre les créanciers. "Normalement, elle devrait prendre une décision cette semaine au plus tard", prévoit-il. Si la demande de réorganisation judiciaire est acceptée, un huissier de justice sera nommé pour gérer les prochaines étapes du transfert d'activités. La procédure dure environ 4 à 6 mois.

La direction de Makro n'a pas pu être jointe pour un commentaire lundi.

Makro Cash & Carry Belgique compte 17 magasins : 11 appartiennent à Metro et 6 à Makro. Au total, 2 000 personnes y travaillent.