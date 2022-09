La FEB dévoile une charte visant à diminuer la consommation énergétique des entreprises belges

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a élaboré une charte dans laquelle elle-même et les fédérations sectorielles s'engagent conjointement à appliquer et promouvoir auprès de leurs membres une série d'actions en vue de diminuer leur consommation énergétique, indique la FEB dans un communiqué mardi.

Parmi les engagements pris par la FEB et les fédérations, on retrouve notamment une limitation de la température requise par le système de chauffage dans les locaux utilisés (maximum 19°C le jour, 17°C la nuit); la limitation de la température requise par le système de refroidissement dans les bureaux (minimum 25°C); l'extinction des lumières dans les pièces inoccupées, la réduction au minimum des lumières décoratives ou les messages lumineux publicitaires à l'extérieur des bâtiments et la fermeture des portes entre les pièces chauffées et non chauffées.

Par ailleurs, les secteurs envisageront des mesures supplémentaires de réduction en fonction des spécificités de leurs activités, fait encore savoir la FEB. "La mise en pratique de cette charte revient, pour la FEB, à assumer sa responsabilité économique, écologique et sociétale. Chaque kilowattheure en moins représente une économie directe sur notre facture", conclut Pieter Timmermans, CEO de la FEB.