Accueil Economie Entreprises & Start-up Les data centers face à la flambée des prix de l'énergie: "Aujourd’hui, la seule solution 'neutre' en carbone, c'est le nucléaire" La rentabilité des data centers est mise à rude épreuve avec la flambée des coûts de l’énergie. Alors que tout le monde parle de numérisation, peu de décisions permettraient d’en assurer la viabilité. Antonin Marsac Journaliste - Ex-coordinateur éditorial de LaLibre.be









Fort Knox. On exagère un peu mais on ne rigole pas avec la sécurité lors de notre visite du data center LCL "Wallonia One". Le site est flouté sur Google Street View, pas de repérage possible, et lors de notre arrivée,...