ING prolonge son contrat de sponsoring des Red Devils et des Red Flames

ING Belgique restera l'un des principaux sponsors de l'Association belge de football (KBVB) au moins jusqu'aux championnats européens de 2028. La banque l'a annoncé ce mercredi.

ING est partenaire de la KBVB depuis 2010 et entend le rester à long terme. La banque aura sa place sur les combinaisons d'entraînement des Red Devils et des Red Flames pendant au moins six ans encore. "ING Belgique croit au rôle que joue le football en termes de cohésion et d'inclusion sociales", a déclaré Peter Adams, CEO d'ING en Belgique.