La Belge An Van Gerven prend les rênes de Pfizer Belgique Luxembourg

An Van Gerven devient Country Manager pour Pfizer Belgium Luxembourg, apprend-on ce mercredi.

"Diplômée de la KU Leuven, An Van Gerven a débuté sa carrière il y a 25 ans en tant que pharmacienne industrielle sur le site Pfizer de Puurs. Au cours de la première moitié de sa carrière, elle a occupé divers postes liés au secteur pharmaceutique, ​ des affaires réglementaires aux stratégies d'accès aux médicaments, en passant par la communication et les affaires corporate", précise l'entreprise.

Transition complète d'ici novembre

"Après avoir obtenu un MBA, An a assumé différents rôles de direction au sein de Pfizer, exerçant sa passion pour la stratégie et les innovations visant à soutenir les patients dans leur parcours de santé. Elle a également été le mentor de différentes start-up dans le domaine de la santé. An a passé les deux dernières années chez Pfizer France en tant que directrice de l'activité hospitalière de Pfizer, en première ligne de la lutte contre le Covid-19. Elle est maintenant de retour dans son pays natal et continuera, en tant que soulful leader, à stimuler la croissance et l'épanouissement de ses collègues et, surtout, à apporter des innovations aux patients", ajoute encore Pfizer

Elle remplacera donc Karel Van De Sompel, qui a dirigé Pfizer Belgique Luxembourg pendant dix ans. Il restera actif jusqu'en novembre afin d'assurer la transition.