Accueil Economie Entreprises & Start-up Le patron de De Beers: "99 % des diamants ne sont pas liés à des conflits" Le gratin mondial des diamantaires se réunit pendant deux jours à Anvers. Le secteur vit des turbulences à la suite des sanctions touchant – partiellement – les diamants russes. L’un des leaders du marché pourrait toutefois tirer son épingle du jeu. Raphaël Meulders Journaliste service Economie ©Montage JC Guillaume et DR

Bruce Cleaver est le patron du diamantaire et joaillier De Beers. Fondée en 1888, la société sud-africaine a eu le monopole sur la pierre précieuse pendant plus d'un siècle, en maîtrisant la production et la vente de diamants dans le monde entier. Même si ce monopole est tombé depuis une quinzaine d'années,...