Plan de redressement chez Willemen, 40 emplois sur la sellette

Willemen explique avoir encouru ces dernières années "des pertes importantes à la suite de la crise sanitaire, de l'inflation des prix de matériaux et de l'énergie et, finalement, de pertes opérationnelles sur certains projets de la division Bâtiments."

Le groupe de construction Willemen, dont le siège se trouve à Malines, s'est doté d'un plan de redressement qui menace 40 emplois en son sein, a-t-il annoncé mercredi. Willemen explique avoir encouru ces dernières années "des pertes importantes à la suite de la crise sanitaire, de l'inflation des prix de matériaux et de l'énergie et, finalement, de pertes opérationnelles sur certains projets de la division Bâtiments." En 2020 et 2021, l'entreprise a essuyé des pertes de respectivement 14 et 13,5 millions d'euros. En outre, plusieurs projets ont été reportés, ce qui a fait chuter le chiffre d'affaires.

"Pour mettre fin aux pertes, adapter la structure des coûts au nouveau chiffre d'affaires et retrouver la rentabilité, un plan de redressement a été mis en place. Une première étape est la réorganisation des entreprises de construction et les services centraux au niveau du groupe. La disparition de 40 emplois en est la conséquence, partiellement par le non remplacement de personnes qui ont décidé de nous quitter et inévitablement aussi par la mise à fin de contrats d'emploi", annonce Willemen dans un communiqué.

Selon un porte-parole de la société, les emplois menacés sont ceux d'employés actifs dans les services de support. "Nous allons regarder cas par cas quelle est la meilleure solution". Le groupe emploie quelque 2.200 personnes, dont 800 à 900 employés.

Le groupe, dont Marc Jonckheere devient le CEO, a également décidé de revoir sa structure et de réunir sous une même structure toutes ses entreprises du bâtiment, ce qui permettra des synergies.

Enfin, Willemen a décidé pour une durée indéterminée de ne plus entamer de nouveaux projets en dehors de son marché domestique, en l'occurrence le Benelux.