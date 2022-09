Accueil Economie Entreprises & Start-up “J’ai toujours eu l’ambition qu’eFarmz devienne un acteur national. Aujourd’hui, nous sommes prêts à attaquer la Flandre" Le fonds belge Akiles, créé par Christophe Rousseaux, investit 3 millions d'euros dans l’e-shop de produits frais, bio et locaux. Il devient l'actionnaire de référence d'eFarmz. Pierre-François Lovens Journaliste service Economie





Muriel Bernard, fondatrice et CEO d'eFarmz ©Alexandre Bibaut

"De la ferme à chez vous" : c'est avec ce slogan que, depuis bientôt dix ans, eFarmz attire de plus en plus de Belges francophones sur sa boutique en ligne de produits frais, bio et issus de producteurs locaux (plus de 150 fournisseurs, à ce jour). L'e-shop créé par Muriel Bernard propose plus de 1 000 produits du quotidien, mais aussi des box repas pour les particuliers...