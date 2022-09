Le nombre de faillites a augmenté au mois d'août

Les tribunaux de commerce de notre pays ont enregistré 325 faillites en août, soit 19,9 % de plus qu'un an auparavant.

Trois-cent-vingt-cinq faillites ont été enregistrées en Belgique au cours du mois d'août 2022, soit une diminution de 38,4 % par rapport au mois de juillet, ressort-il des chiffres publiés jeudi par l'office belge des statistiques (Statbel). Le nombre d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte en août 2022 est plus élevé qu'à pareille époque en 2021, avec une hausse de 19,9 %, mais plus faible que ceux d'août 2020 (-16,7 %) et août 2019 (-29,2 %).

Le nombre de faillites comptabilisées par les tribunaux des entreprises en août 2022 a diminué dans tous les secteurs d'activité par rapport au mois de juillet 2022 et au mois d'août 2019, hormis dans le domaine de l'information et de la communication, qui comptabilise deux dépôts de bilan supplémentaires. Cette diminution est observée en Flandre et en Wallonie, alors que dans la Région de Bruxelles-Capitale, il y a eu autant de faillites (70) en août 2022 qu'en juillet 2022.

Les deux plus fortes baisses ont été enregistrées en Flandre avec une diminution de 45,9 % par rapport au mois de juillet 2022 et en Région de Bruxelles-Capitale, qui présente une baisse de 56 % par rapport à août 2019.