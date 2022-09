Accueil Economie Entreprises & Start-up Le patron de DHL Express : "De manière surprenante, les perspectives sont positives pour le commerce mondial" Les échanges internationaux vont être poussés par une expansion inédite du commerce en ligne. Raphaël Meulders Journaliste service Economie Le commerce en ligne avait connu un solide bond durant la crise du Covid. Son expansion va être spectaculaire d’ici à 2030, selon les prévisions du transporteur DHL Express. ©Jean-Luc Flémal

Crise du Covid et guerre en Ukraine. Notre planète a connu deux chocs de grande ampleur en moins de trois ans. Mais pas de quoi faire trembler les échanges commerciaux à travers le monde. Bien au contraire, si l'on en croit un rapport de l'entreprise de livraison DHL et de la Leonard Stern School of Business de l'Université de New York. Selon le document, malgré la guerre en Ukraine et la crise inflationniste et...