Bientôt des taxis à hydrogène à Bruxelles ?

Avec un projet pilote d'un an, le but est de tester l'hydrogène comme solution pour développer une flotte performante de taxis sans émissions.

Virya Energy, fondée par Colruyt en 2019 et active dans le développement, le financement, la construction et l'exploitation de sources d'énergie renouvelables, et la compagnie de taxis Taxis Verts, ont inauguré ce vendredi le premier taxi vert à hydrogène à Bruxelles. Avec un projet pilote d'un an, le but est de tester l'hydrogène comme solution pour développer une flotte performante de taxis sans émissions, ont indiqué vendredi les deux entreprises. Les nouveaux taxis de Bruxelles devront être exempts d'émissions à partir de 2025. Virya et Taxis Verts souhaitent donc étudier si, outre les véhicules électriques, les véhicules à hydrogène peuvent également offrir une solution adaptée à la mobilité verte intensive telle que le transport en taxi.

Les véhicules à hydrogène ont une très grande autonomie et peuvent être ravitaillés en quelques minutes dans une station d'hydrogène. "Cette flexibilité est un atout essentiel pour la profession de taxi, avec un impact direct sur la rentabilité et la facilité d'utilisation", résume-t-il.