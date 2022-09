Ferrero Arlon : l'usine reçoit un feu vert définitif pour relancer la production

Après une mise à l'arrêt de la production des chocolats de l'usine Ferrero à Arlon en pleine période de Pâques, l'entreprise voit le bon bout. En juin dernier, elle avait pu relancer la production pour une période de trois mois et l'Afsca, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, vient à présent de donner une autorisation définitive pour la reprise de la production, apprend-on via L'Echo. Selon le média, les protocoles de qualité et de tests ont été améliorés.

