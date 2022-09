Le secteur des installations multifonctionnelles est désormais rassemblé en une seule fédération

Les fédérations FEE (Fédération de l'Électricité et de l'Électronique) et Techlink fusionnent pour réunir tous les acteurs du secteur de l'écosystème des installations multifonctionnelles, ont-elles annoncé vendredi dans un communiqué.

Cette nouvelle fédération ainsi créée, sous la bannière Techlink "Linken Techniques", regroupe désormais quelque 3.150 entreprises, parmi lesquelles des fabricants, importateurs, grossistes, installateurs et entreprises actives dans le domaine de la maintenance technique et de la gestion de l'énergie et des déchets.