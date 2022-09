Accueil Economie Entreprises & Start-up Quand 15 start-up belges montent à bord d’un "fundtruck" pour lever des fonds Le concours franco-belge Fundtruck, soutenu par EuroQuity et la Sowalfin, a fait étape en Belgique. Avec un lauréat bruxellois qui se rendra à Paris, le 17 novembre, pour la grande finale. Pierre-François Lovens Journaliste service Economie





Le Fundruck s’est rendu à Louvain-la-Neuve (notre photo), à Anvers et à Bruxelles. La grande finale aura lieu le 17 novembre à Paris. ©PFL

Jeudi, 10 heures. La camionnette, une Citroën de type H, s’est garée sur le parking d’Invest BW dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve. Immatriculé en France, le fourgon bleu ciel a des allures de food truck. Une petite trentaine de personnes, café et croissant à la main, y font face. : des investisseurs (BeAngels, The Faktory Fund, Noshaq,…), des spécialistes en accompagnement de start-up et PME en forte croissance (Sowalfin, Start it@KBC, Eklo, Cap...