Entrepreneurs en transition #41 : Décarbonation en vue

Une chronique de Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable de l'Accélérateur Transition pour LeanSquare, professeur invité à l'UCLouvain et à l'UNamur.

La crise énergétique impacte énormément d'entreprises et oblige à revoir de façon accélérée l'energy mix dont elles dépendent.

Dans une situation de crise et d'urgence, nous avons tendance à réagir "au plus pressé" : il faut d'abord passer l'hiver avec une énergie abordable.

Il semble trop tard pour les "bonnes solutions", qui auraient dû être amorcées bien plus tôt : isolation, mesures d'économie d'énergie, installation de panneaux photovoltaïques pour gagner une part d'indépendance énergétique.

Dans notre pays, une grande partie du débat tourne autour du nucléaire, qui est vu comme la bouée de secours idéale. On lui trouve des vertus nouvelles : auparavant, on mettait en avant son coût peu élevé ; à présent, on vante son faible impact carbone.

Si l’on regarde plus largement, c’est en termes de "décarbonation" que devraient s’exprimer les challenges énergétiques : se passer des énergies fossiles,

Il faut rappeler que dans notre pays, l’électricité ne représente que moins de 20 % de la consommation d’énergie primaire : dans l’industrie, les transports, etc. on continue à utiliser abondamment pétrole et gaz…

Une récente étude de l'université d'Oxford vient amener une perspective à long terme, en examinant l'évolution des coûts de diverses sources, sur plusieurs décennies. Cette vue d'ensemble remet en perspective bien des croyances : la transition à des énergies décarbonées, longtemps perçue comme coûteuse (ce qui donc l'a longtemps ralenti), s'avère en fait beaucoup plus abordable que prévu.

Alors que les énergies fossiles ont des prix volatils, et en croissance, le photovoltaïque, par exemple, est sur une tendance longue de diminution exponentielle des prix de 10 % par an, bien plus rapidement que les prévisions.

Le prix des solutions de stockage ou de conversion (comme, par exemple, l’hydrogène "vert") diminue également, alors que le prix du nucléaire augmente.

Ceci permet aux auteurs de l’étude de projeter qu’une décarbonisation complète de l’économie est possible pour 2050 et qu’elle permettrait d’épargner des sommes colossales en fossile (de l’ordre de 12 trillions de dollars, soit 12 000 milliards).

Voilà donc un angle prometteur : une évolution vers une énergie décarbonée, bonne pour la planète… mais également pour les finances.