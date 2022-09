L'entreprise d'intelligence artificielle Incepto s'étend en Europe

L'entreprise a levé 27 millions d'euros pour accélérer sa croissance en Europe, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

Fondé en 2018, Incepto propose une plateforme technologique qui permet aux médecins et hôpitaux d'avoir accès à des applications basées sur l'intelligence artificielle, destinées à améliorer la qualité des diagnostics, avec par exemple l'analyse automatique d'image.

Le tour de table a été mené par LBO France, avec la participation de Wille Finance et d'AXA Venture Partners, du fonds Patient Autonome de Bpifrance et de la société de capital-risque Karista.

Quatre nouvelles filiales

Ces fonds vont permettre à la start-up de s'étendre en Europe, via notamment quatre nouvelles filiales en Allemagne, Espagne, Italie et au Portugal.

Incepto travaille aujourd'hui avec plus de 150 clients et sites de radiologie en France et ailleurs en Europe, dont une vingtaine de CH et CHU (AP-HP, Grenoble, Montpellier, Nancy, Poitiers), rappelle-t-il dans son communiqué.

En 2019, la société avait déjà levé 5,6 millions d'euros auprès d'Axa Ventures Partners, Bpifrance et d'investisseurs privés. Elle se fixe comme objectif de passer de 100.000 patients traités par mois actuellement à un million de patients en Europe par mois d'ici à 2024.