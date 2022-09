Apple augmente le prix des applications de l'App Store

L'entreprise technologique américaine va augmenter ses prix dans plusieurs pays et régions, dont la zone euro, le mois prochain, a annoncé Apple aux développeurs. Au Vietnam, le prix est augmenté en raison de la modification des règles fiscales.

La raison pour laquelle cela se produit dans d'autres pays n'est pas immédiatement claire. Cela a probablement à voir avec la forte appréciation du dollar par rapport à d'autres monnaies, comme l'euro. Outre les pays de la zone euro, la Suède, le Japon, la Corée du Sud, le Chili, l'Égypte, le Pakistan et donc le Vietnam, entre autres, subiront des augmentations de prix à partir du 5 octobre. Au Japon, l'augmentation est d'environ 30 %. La zone euro semble subir un sort similaire.

Prix des produits en hausse

Plus tôt cet été, Apple a augmenté les prix de ses Macbooks, iPhones et iPads pour compenser la différence de taux de change. Le taux de change de l'euro par rapport au dollar américain est maintenant presque plat et certains signes indiquent que le dollar va devenir encore plus cher.

L'App Store est une source importante de revenus pour l'entreprise. Lors de la dernière mise à jour trimestrielle d'Apple, les performances financières de l'App Store n'ont pas répondu aux attentes. Le haut dirigeant Tim Cook a reconnu que l'entreprise était confrontée à une "certaine faiblesse" et à un ralentissement de l'économie. Dans le même temps, il a exprimé l'espoir d'un rebond des revenus au quatrième trimestre.