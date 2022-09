La fintech belge HelloSafe lève 3,2 millions d'euros

HelloSafe développe des solutions de comparaison de produits d’assurance, d’investissement, d’épargne et de crédit pour les particuliers et les entreprises.

Lancée en 2021, la start-up belge HelloSafe propose une plateforme de comparaison de produits financiers. La jeune pousse fournit aux particuliers et aux professionnels plus de 50 comparateurs et de calculateurs gratuits, anonymes et instantanés, ainsi que du contenu expert.

Objectif : simplifier l'accès à la comparaison à un ensemble de produits financiers (assurances, plateformes de cryptomonnaie, services de transfert d’argent, solutions de crédit et d’épargne, offres bancaires…) pour permettre aux utilisateurs de faire les meilleurs choix pour leur portefeuille.

La jeune fintech vient de réaliser sa première levée de fonds en Seed de 3,2 millions d'euros, menée par OneRagtime et Kima Ventures. Avec ce tour de table, HelloSafe, qui compte une cinquantaine de collaborateurs, souhaite étoffer ses effectifs d’ici la fin 2023, avec pour ambition le lancement du portail de son site en néerlandais.

"Fort d'une audience de plus de 100 000 visiteurs chaque mois, cette levée vient soutenir notre ambition de devenir la plateforme n°1 en Belgique en matière de comparaison d'assurances et de produits financiers", déclare Oleksiy Lysogub, CTO & co-fondateur d'HelloSafe.

L’entreprise a récemment franchi la barre des 700 000 utilisateurs en Belgique.