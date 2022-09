McDonald's rouvre partiellement à Kiev : "Je crois qu'il va y avoir beaucoup d'excitation aujourd'hui"

Plus de six mois après la fermeture des restaurants à cause de l'invasion russe de l'Ukraine.

McDonald's a partiellement rouvert mardi trois restaurants à Kiev, tout un symbole, plus de six mois après leur fermeture à cause de l'invasion russe de l'Ukraine et alors que le géant américain a quitté la Russie.

"Après des discussions avec les dirigeants ukrainiens, des spécialistes en matière de sécurité et des fournisseurs", le groupe a indiqué dans un communiqué rouvrir uniquement son service de livraison à ce stade.

Mardi matin, plusieurs livreurs de plateformes de livraison faisaient la queue à l'extérieur d'un des restaurants de McDonald's à Kiev dans l'attente de commandes de clients, a constaté une équipe de l'AFP."Je crois qu'il va y avoir beaucoup d'excitation aujourd'hui, l'ouverture est à 09H00 (06H00 GMT) et je ne pense pas que je vais me reposer aujourd'hui", prédit Maxim Khadap, un livreur casqué de 19 ans.

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a salué "un signal pour les entreprises internationales de (montrer) l'opportunité de travailler en Ukraine malgré la guerre"."En octobre, ces trois restaurants rouvriront complètement, ainsi que (les services de) McDdrive et Express", a affirmé mardi McDonald's dans un communiqué.

Sept autres restaurants de la capitale doivent aussi rouvrir prochainement, ainsi que d'autres restaurants "dans des villes de l'ouest du pays", selon la même source. McDonald's avait fermé ses restaurants en Ukraine le 24 février, le jour de l'invasion russe.

Les marges de l'enseigne de restauration rapide avaient été entamées au deuxième trimestre par les fermetures de restaurants en Ukraine, mais aussi en Russie, d'où le géant de la restauration rapide s'est retiré dans la foulée de l'adoption de sanctions occidentales contre Moscou. En Russie, ses 850 restaurants ont été vendus au businessman Alexander Govor qui a lancé en juin la chaîne "Vkousno i Tochka" (Délicieux, Point en français, NdlR).

Au deuxième trimestre, le bénéfice net de McDonald's a chuté de 46 % à 1,2 milliard de dollars.