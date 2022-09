Possibles retards à l'aéroport de Bruxelles ce mercredi

Les syndicats se mobilisent pour une énergie abordable et pour de meilleurs salaires.

L'action syndicale nationale de mercredi à Bruxelles pourrait également avoir des répercussions à l'aéroport de Bruxelles. "Nous ne pouvons pas exclure d'éventuels retards pour certains vols", a déclaré l'aéroport ce mardi. Des perturbations vraiment importantes ne sont toutefois pas attendues par Brussels Airport, a déclaré la porte-parole Ihsane Chioua Lekhli. Mais il y a un impact possible dans la manutention au sol, principalement le chargement et le déchargement des bagages. Cela signifie que les voyageurs qui arrivent pourraient attendre leurs valises plus longtemps que d'habitude, ou que les avions au départ pourraient être retardés parce que les bagages doivent encore être chargés.

Les équipes de nettoyage devraient également être moins nombreuses à l'aéroport mercredi. "Les équipes disponibles feront le maximum pendant cette journée d'action", peut-on lire.

La société de transport public De Lijn avait déjà prévenu des perturbations. Six bus et trams sur dix seront en service. Mais les voyageurs qui souhaitent prendre le bus à destination ou en provenance de l'aéroport de Bruxelles-National doivent également vérifier s'il leur ligne fonctionne. La société ferroviaire SNCB ne prévoit aucune perturbation.

