Litige autour d'un chauffeur Uber : le tribunal statuera le 16 novembre

Le tribunal du travail de Bruxelles se prononcera le 16 novembre sur l'appel d'Uber contre une décision du service public fédéral Sécurité sociale concernant le statut d'un de ses chauffeurs en Belgique. En juillet 2020, un chauffeur Uber avait déposé un dossier auprès de la Commission administrative pour la réglementation des relations de travail (CAR) du SPF Sécurité sociale. L'intéressé ne se considérait pas comme un indépendant, car Uber lui imposait des conditions et des règles de travail. La CAR a examiné l'affaire et s'est prononcée en faveur de l'homme. Cependant, Uber a contesté la décision de la CAR et a assigné le chauffeur concerné, l'État belge et l'Office national de sécurité sociale (ONSS).

Selon le syndicat chrétien ACV, il s'agit d'une stratégie délibérée d'Uber, pays par pays, visant à "épuiser tous les recours juridiques possibles" et à "faire traîner, contester systématiquement ou contourner les procédures juridiques pendant une période de temps infinie". Pendant ce temps, les travailleurs concernés ne bénéficient pas des avantages sociaux que leur travail devrait leur garantir, ni de la véritable autonomie d'un travailleur indépendant, dénonce l'organisation.

Uber soutient que les chauffeurs sont des indépendants qui "choisissent l'application pour son indépendance et sa liberté de travailler quand et où ils le souhaitent". Selon les avocats d'Uber, CAR n'a reçu qu'une seule version des faits. Ils font également valoir que la Commission a reçu des informations incorrectes sur le fonctionnement de l'application Uber, telles qu'une prétendue interdiction pour les chauffeurs de recevoir des pourboires ou une prétendue interdiction d'utiliser d'autres applications.