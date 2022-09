Le fabricant de tapis "Balta" devient "Belysse"

Ces changements font suite à la vente de trois divisions et de la marque Balta à la société britannique Victoria, finalisée en avril.

Balta Group a décidé de changer le nom de la société en Belysse Group, et la nouvelle appellation commerciale devient donc Belysse, annonce le producteur de fils et de tapis jeudi. Ces changements font suite à la vente de trois divisions et de la marque Balta à la société britannique Victoria, finalisée en avril. "La société restera cotée sur Euronext comme BALTA jusqu'à ce que le nouveau nom soit approuvé par l'assemblée générale extraordinaire", explique Belysse dans un communiqué. L'assemblée doit se dérouler le 24 octobre.

En avril, l'entreprise a conclu la vente des divisions "Rugs", "Residential polypropyleen" et "Non-Woven" à Victoria. La société britannique a également acheté la marque Balta.

Belysse emploie près de 1.300 personnes et dispose de trois sites de production en Belgique (Tielt et Zele) et aux États-Unis (Los Angeles).