Les Cliniques de l'Europe et la Clinique Saint-Jean pourraient fusionner

Les Cliniques de l'Europe et la Clinique Saint-Jean ont décidé d'engager "un processus de rapprochement", indiquent-elles dans un communiqué jeudi. Un comité de pilotage commun devra élaborer un plan de fusion et d'intégration, qui sera ensuite soumis aux conseils d'administration et médicaux des deux institutions basées en Région bruxelloise. La décision d'un rapprochement a été "prise à l'unanimité" par les deux CA, "avec le soutien des comités de direction et en dialogue avec les conseils médicaux", précise le communiqué.

"Notre objectif est de créer un nouvel ensemble à la pointe médicalement et solide financièrement, s'appuyant sur la complémentarité entre tous nos sites hospitaliers et nos polycliniques", expliquent les deux institutions hospitalières.

La Clinique Saint-Jean et les Cliniques de l'Europe prennent "déjà en charge un patient sur cinq en Région bruxelloise", avancent les deux hôpitaux, réunis au sein de "H.uni", réseau hospitalier regroupant également la Clinique Saint-Pierre à Ottignies et les Cliniques universitaires Saint-Luc.