Une chaîne de sports uniquement féminins débarque en Belgique

Telenet veut saisir la balle au bond à la suite d'audiences élevées. L'opérateur veut également marquer un coup symbolique pour la médiatisation du sport féminin via une offre gratuite. Néanmoins, on devra attendre pour une version francophone ainsi que pour les compétitions belges.

L'opérateur télécoms Telenet veut frapper fort et lance W-Sport, une chaîne exclusivement consacrée aux sports féminins.

"Les amateurs de sport pourront trouver leur bonheur sur la nouvelle chaîne internationale W-Sport à partir du 23 septembre. C’est la toute première chaîne dans notre pays à diffuser uniquement des sports féminins. Sont notamment au programme : couverture en direct de la Premier League féminine et de quatre autres compétitions européennes de football, du basket-ball, du triathlon, de l’équitation et de la boxe, entre autres", signale l'opérateur. Qui ajoute que la chaîne sera disponible gratuitement.

Qui des compétitions belges ?

"Le championnat d’Europe des Red Flames, les victoires de Lotte Kopecky, les succès des Belgian Cats : le sport féminin est en bonne place dans notre pays cette année. Les jeunes et les moins jeunes se sont régalés des belles performances de nos sportives belges, alors que les reportages en direct et les talk-shows n’ont jamais atteint des chiffres d’audience aussi élevés cette année", renchérit le groupe, qui estime la couverture des événements en direct à environ mille heures par an, tous sports confondus. Des documentaires et des émissions dédiés seront également proposés.

Par contre, les tournois proposés seront avant tout britanniques, allemands, italiens et néerlandais. Si la mayonnaise prend, l'opérateur annonce qu'une version francophone de la chaîne, majoritairement en anglais, pourra être proposée par la suite. "W-Sport ajoutera éventuellement des compétitions belges à son offre" par la suite. Les dés sont jetés.