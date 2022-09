Accueil Economie Entreprises & Start-up "L'aéroport de Liège mène notre région à la catastrophe" Une manifestation a lieu ce dimanche contre l’extension de l’aéroport de Bierset. L'avenir de ce dernier se joue dans les prochaines semaines. "On a besoin de ces emplois comme du pain", annonce de son côté Christian Lochet, secrétaire régional wallon du syndicat libéral CGSLB. Raphaël Meulders Journaliste service Economie Liege Airport va vivre des semaines cruciales et tendues pour son avenir. ©Belga Image

L'arrivée du géant chinois du commerce ligne, Alibaba, ne fait pas que des heureux à Liège. En plus de son hangar actuel de 33 000 m² sur le site de l'aéroport wallon, l'entreprise veut construire trois nouveaux entrepôts de tailles similaires. "Cela correspond à 1 500 camions en plus par jour aux alentours de l'aéroport", dénonce Emilie Farcy du collectif "Stop Alibaba". Formé depuis l'annonce, en 2018, de l'arrivée du géant chinois en terres liégeoises et composé à la fois d'ONG, de citoyens et d'universitaires, le collectif...