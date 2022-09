Entrepreneurs en Transition #42 : La Terre actionnaire... chez tous ?

Une chronique de Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable de l'Accélérateur Transition pour LeanSquare, professeur invité à l'UCLouvain et à l'UNamur.

Un gros événement pour les entrepreneurs en transition, était, le 15 septembre dernier, la décision inouïe, et assez inédite, d'Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, de transférer toutes les actions de l'entreprise dans un trust et une fondation, destinés à des projets environnementaux. "Earth is now our only shareholder" (la Terre est désormais notre seul actionnaire), disait-il.

Ceci conclut une belle histoire de Patagonia, qui a longtemps veillé à être un acteur économique responsable, aussi bien sur le sourcing de produits, que sur les ressources humaines (en invitant les employés à partager le goût des outdoors, en prenant la journée pour aller surfer si le meilleur jour pour ça se présente… ). Et cette entreprise, qui n'est certainement pas parfaite, mais plus vertueuse que bien d'autres, a réussi à inspirer des générations d'entrepreneurs engagés, tout en étant une success story (passer de 170 millions de dollars à un milliard de chiffre d'affaires sur la dernière décennie).

Au-delà de l’histoire individuelle d’une entreprise, on aspirerait à voir les choses plus loin. Pourquoi est-ce que "la Terre" ne deviendrait pas "actionnaire" (partiel) de toute entreprise? Non pas dans un sens purement financier. Mais dans un sens d’y voir ses intérêts représentés, pris en compte, et de réparer une erreur qui dure depuis des siècles.

Le malentendu était capturé dans cette phrase de Jean-Baptiste Say qui disait déjà en 1828 dans son cours d'économie politique : "Les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées, ni épuisées, elles ne font pas l'objet des sciences économiques".

Après deux siècles d’exploitation débridée de ces ressources, on voit au contraire que cela amène à un épuisement des ressources, à des écosystèmes au bord de la rupture. Chez les pionniers, on rêve de modèles d’une économie régénérative, qui ne se contente pas de limiter son impact négatif ou de viser la durabilité, mais qui entreprend de reconstituer et réparer ce qui a été endommagé. Une idée généreuse et prometteuse, même si difficile à mettre en œuvre.

Voici une proposition simple et radicale : et si dans chaque conseil d’administration, un siège était dévolu à représenter exclusivement les intérêts de la planète ?