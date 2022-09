Accueil Economie Entreprises & Start-up Près de 9,2 % des jeunes sont perdus dans leur vie professionnelle et scolaire : YouthStart veut faire "ressortir les talents de chacun" En près de 25 ans, YouthStart a accompagné 11 000 jeunes Belges peu diplômés et sans emploi. Solange Berger Journaliste au service Economie



La formation, qui se fait en petits groupes de maximum 15 participants, est basée sur les principes de la pédagogie entrepreneuriale. ©D.R.

On les appelle des jeunes NEETs, pour Not in Employment, Education ou Training. Ils sont au chômage, en décrochage scolaire, ont abandonné leurs études supérieures, ont fait des mauvais choix d'orientation,… Selon des chiffres officiels, en 2020, on dénombrait en Belgique pas moins de 9,2 % des 15-24 ans dans cette situation. "Dans notre parcours,...