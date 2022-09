Initialement prévue le 18 octobre, la grève du rail est avancée au 5 octobre

Le front commun syndical des cheminots a décidé d'avancer son préavis de grève sur le rail au mercredi 5 octobre, alors qu'une action (de 24 heures) était initialement prévue le 18 octobre, annonce-t-il. Les syndicats entendent, de la sorte, faire pression sur le gouvernement qui entre en conclave budgétaire ce samedi 1er octobre. "Les budgets de l'État se décident maintenant, y compris le budget pour le rail pour les 10 prochaines années", justifie le front commun, qui revendique davantage de ressources pour le recrutement et une adaptation des barèmes. Ceux-ci n'ont plus été revus depuis 2008, déplorent les syndicats, et le personnel est, lui aussi, touché par la crise énergétique actuelle.

Dans la perspective des discussions sur le budget fédéral, les syndicats avaient expliqué la semaine dernière réclamer davantage de moyens pour les chemins de fer belges. Ils mettent notamment en avant les nombreuses suppressions de trains dues à un manque de personnel. Pour eux, il est temps de tirer "la sonnette d'alarme" afin que des mesures urgentes soient prises pour mettre un terme à la détérioration des conditions de travail sur le rail. Ils demandent notamment davantage de moyens pour recruter du personnel et l'amélioration des conditions de travail et du bien-être des employés.

Selon les syndicats, la balle est désormais dans le camp du gouvernement. Sans réponse concrète, une grève de 24 heures se tiendra, donc, le 5 octobre.

Le gouvernement fédéral ne devant entamer son conclave budgétaire que ce samedi, quatre jours à peine avant l'action, la chance qu'il envoie une réponse aux syndicats avant le 5 octobre semble mince. La semaine dernière, les syndicats ne se montraient en effet déjà guère optimistes quant à la possibilité d'en éviter une le 18 octobre.

Le préavis couvre tous les cheminots du 4 octobre 22h00 au 5 octobre 22h00. En cas de grève, un service minimum de circulation des trains sera mis en place.