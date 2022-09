HEC Consulting, l'entreprise gérée par des étudiants, fête ses 20 ans

HEC Consulting, une entreprise spécialisée dans les études de marché intégralement gérée par des étudiants, fête ses 20 ans cette année. Plus précisément, elle fêtait ses 20 ans l'année dernière, mais le Covid a empêché les étudiants de fêter l'événement comme il se doit. Ils ont donc décidé de se rattraper.

"Le 23 septembre, nous avons organisé un souper afin de réunir tous les étudiantes et étudiants qui ont participé à HEC Consulting depuis sa création. Des membres des 20 dernières promos étaient présents", se réjouit Louise Furnémont, trésorière associée. "On voulait vraiment fêter l'événement car c'est une fierté pour nous de se dire que les étudiants s'investissent depuis toutes ces années pour faire vivre l'entreprise."

Aujourd'hui, 17 étudiants de Master font partie de HEC Consulting. Mais étant donné que les jeunes ne restent généralement qu'un an ou deux dans la structure, ce sont en réalité des dizaines d'étudiants qui sont passés par là. HEC Consulting a en effet été créée en 2001 par un professeur et quelques élèves. Depuis, elle a gagné en prestige étant donné qu'elle réalise des dizaines d'études de marché, souvent pour des clients de renom, comme la SNCB, Unilever ou encore VOO.

De l'expérience grâce au monde professionnel

HEC Consulting est une vraie entreprise qu'il faut gérer au quotidien. Les jeunes qui en font partie ont donc le statut d'étudiant-indépendant. "C'est une occasion unique pour nous de gagner de l'expérience et d'être confrontés au milieu professionnel", explique Louise Furnémont. "Nous mettons en pratique ce que nous apprenons durant les cours pour fournir des études de qualité à nos clients. Cela nous prend beaucoup de temps, mais c'est un plus sur le CV." Louise y voit aussi l'avantage de faire partie du réseau et de rester en contact avec les anciens membres de l'entreprise étudiante.

"Notre objectif est que l'entreprise perdure de nombreuses années encore. L'enjeu est donc d'assurer la transition entre les équipes, et de relever les nouveaux défis qui s'imposeront à nous", conclut-elle.