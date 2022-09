L'entreprise belge TheraVet s'ouvre les portes du lucratif marché américain

La société spécialisée dans la santé animale TheraVet a signé un accord de distribution exclusif pour certains de ses produits (Biocera-Vet) sur l'ensemble des Etats-Unis, se félicite-t-elle. Ce marché est en effet le plus grand au monde pour les animaux de compagnie, avec environ 89 millions de chiens et 104 millions de chats et des revenus estimés à 4,8 milliards de dollars en 2021. La société wallonne de biotechnologie, basée à Gosselies (Hainaut) et spécialisée dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, a signé cet accord avec Invictos Orthopedics LLC, une entreprise nord-américaine qui conçoit, développe et commercialise des produits orthopédiques et des dispositifs médicaux vétérinaires.

Le taux de croissance annuel composé du marché américain des animaux de compagnie est estimé à 10,2% au cours des 8 prochaines années (2022-2030), précisent les deux partenaires.