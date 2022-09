Umicore et Volkswagen annoncent un investissement de 3 milliards dans leur coentreprise de matériaux pour batteries

Umicore et PowerCo, le fabricant de batteries du groupe Volkswagen, investiront 3 milliards d'euros dans la coentreprise qu'ils vont créer pour la production européenne de matériaux pour batteries, annonce lundi le groupe belge, actif dans ce domaine.

Leur objectif est de produire des matériaux de batteries pour 2,2 millions de voitures entièrement électriques par an d'ici la fin de la décennie. Umicore et Volkswagen avaient annoncé en décembre dernier leur volonté de créer cette coentreprise afin de développer des capacités de production de précurseurs et de matériaux cathodiques pour alimenter la production européenne de cellules de batteries de Volkswagen AG. Cette future chaîne d'approvisionnement à grande échelle pour des batteries durables est une coopération unique dans l'industrie automobile européenne, rappellent-ils lundi, et contribuera à la réalisation des ambitions du Pacte vert pour l'Europe.

Concrètement, la production de la coentreprise devrait commencer en 2025 pour alimenter l'usine PowerCo de Salzgitter et atteindre une capacité annuelle de 40 GWh en 2026. Les deux partenaires ont pour objectif de porter la capacité de production annuelle de l'entreprise commune à 160 GWh d'ici la fin de la décennie, en fonction de l'évolution du marché et de la demande. Cela correspond à une capacité de production annuelle capable d'alimenter environ 2,2 millions de véhicules tout électriques, détaille Umicore.

Les matériaux cathodiques actifs sont essentiels à la réussite de la transition des groupes motopropulseurs vers l'e-mobilité, car ils constituent le principal levier technologique pour les performances des batteries, ainsi que le principal facteur contribuant au coût global des batteries, explique le groupe belge.

Basée à Bruxelles, la coentreprise offrira à Umicore un accès sécurisé à une part importante de la demande européenne de matériaux pour cathodes de véhicules électriques et couvrira une grande partie de l'approvisionnement des 'méga-usines' de PowerCo en Europe.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Le nom de la coentreprise n'a pas encore été décidé et sera divulgué ultérieurement.