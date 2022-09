Delhaize inaugure son nouveau chai à Asse, "la plus grande usine de mise en bouteille du Benelux"

Delhaize a officiellement inauguré mardi sa nouvelle usine de mise en bouteille de vin à Asse. Avec une superficie de 9 500 m², c'est, selon le distributeur, "la plus grande du Benelux". Un investissement de 30 millions d'euros. Le nouveau complexe permet de mettre en bouteille "l'équivalent de 14 piscines olympiques" par an, d'embouteiller 18 000 bouteilles par heure et de stocker 3 millions de litres de vin.

Pour rappel, dès 1880, l’enseigne avait sa propre usine de mise en bouteille rue d’Osseghem à Molenbeek où a longtemps été son siège. Le vin mis en bouteille à Asse sera vendu non seulement dans les magasins Delhaize mais aussi dans d’autres enseignes du groupe Ahold Delhaize.