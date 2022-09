Le constructeur automobile Citroën dévoile son nouveau logo

Il s'agit du dixième changement de logo de la marque en un peu plus de 100 ans.

Citroën, qui fait partie du groupe Stellantis, adopte un nouveau logo et une nouvelle identité de marque, a annoncé mardi le constructeur automobile. Le nouveau logo, qui réinterprète "l'ovale originel de 1919", est la 10e évolution en 103 ans d'histoire de Citroën. Il est qualifié de "plus moderne, graphique et adapté aux nouveaux supports numériques".

©Citroen

Le nouveau logo ornera progressivement les futurs produits et concepts à partir de mi-2023.

Quant à la nouvelle identité de marque Citroën, elle sera déployée par phases sur tous les supports de communication et sur tous les points de contact physiques de la marque (points de vente, ateliers, etc.).

Le logo actuel de la marque était au cœur d'un conflit avec le constructeur Polestar. La marque française l'accusait d'avoir opté pour un logo trop proche du sien, portant l'affaire devant la justice en 2018. Le conflit avait finalement été réglé en 2022, après plusieurs épisodes et une interdiction temporaire de vente en France pour Polestar.