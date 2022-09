Stellantis versera une prime de 1.000 euros à 60% de ses salariés en octobre

A l'usine Stellantis de Rüsselsheim naissent les véhicules à hydrogène, à partir de 111 000 euros: "Nous voulons aller vers de plus gros volumes le plus rapidement possible"

Opel, Peugeot et Citroën proposent depuis 2021 des véhicules utilitaires roulant à l’hydrogène. Fabriqués en France comme modèles électriques, ils sont ensuite transformés chez Opel en Allemagne.